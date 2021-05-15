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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا:الإجراءات المعادية لنا هي سبب ادراج أمريكا والتشيك بقائمة الدول " غير الصديقة "

صدى البلد

أكدت عضو لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما الروسي ، يلينا بانينا، اليوم السبت، أن إدراج الولايات المتحدة وجمهورية التشيك على قائمة الدول الأجنبية "غير الصديقة" لروسيا لم يكن بسبب موقفهما المشترك المعادي لروسيا فحسب، بل بسبب الإجراءات المعتادة ضد روسيا.


وأوضحت بانينا - حسبما ذكرت وكالة سبوتنك الروسية - أن إدراج جمهورية التشيك كان سببه"سلسلة كاملة من الاستفزازات والفضائح التي تضخمها السلطات من لا شيء، كالتسمم الأسطوري لمسؤولي البلدية و التفجيرات سيئة السمعة المنسوبة إلى الجانب الروسي، وما تلى ذلك من طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس".مضيفة أن وضع الولايات المتحدة على أنها "دولة غير صديقة" أمر طبيعي أيضا بعد سنوات عديدة من"حرب العقوبات" والضغط العدواني من الجانب الأميركي . 


وأكدت النائبة أن إدراج دولتين فقط على هذه القائمة يدل أن روسيا تستخدم هذه الأداة بحذر شديد والسبب ليس مجرد الموقف المناهض لروسيا ، وإنما الإجراءات الملموسة ذات الطبيعة المتكررة.
 

مجلس الدوما الروسي الولايات المتحدة أمريكا روسيا جمهورية التشيك

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