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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحمد الخميسي يدعو الأدباء للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية

الكاتب احمد الخميسي
الكاتب احمد الخميسي

دعا الكاتب أحمد الخميسي، الكتاب والأدباء المصريين والعرب، للتوقيع على بيان عن تضامنهم الكامل مع الإنتفاضة الفسلطينية في القدس وعزة والأراضي المحتلة.

وقال الخميسي في بيانه: «عاش كفاح الشعب الفلسطيني والنصر للمقاومة، في 15 مايو، ذكرى نكبة فلسطين، يعرب المثقفون والأدباء والفنانون والكتاب والصحفيون المصريون الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع الانتفاضة الفلسطينية البطلة في القدس وغزة وداخل الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية ومع المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني الذي يقف ومعه الإنسانية العادلة يتحدى بصدره العاري وعزيمته وكفوف أطفاله كل غطرسة الاحتلال الاستيطاني وجنوده المرتزقة الذين أطلقوا عليهم لقب " شعب"، وتلك الثكنة العسكرية التي أطلقوا عليها لقب" دولة"». 

ويعرب الموقعون عن إيمانهم بأنه إذا كانت قضية فلسطين هي قضية الشعب الفلسطيني في المقام الأول، فإنها بالقدر نفسه قضية مصر والشعوب العربية، ذلك أن الكيان الصهيوني وليس غيره هو الذي قتل أطفالنا في بحر البقر وعمالنا في أبي زعبل ووحده الذي شن على مصر الحروب، وشارك في تدمير العراق واغتيال علمائه، واحتل جنوب لبنان، وأغار بلا انقطاع ومازال على سوريا، ووقف خلف تقسيم السودان، وإسرائيل لا غيرها هي من يقف الآن وراء أثيوبيا متربصة بالنيل بهدف تعطيش الشعب المصري ليقبل بوصول مياه النيل إلى الثكنة العسكرية الصهيونية.

 لقد كانت إسرائيل منذ إنشائها إلى اليوم قاعدة عسكرية لخدمة الاستعمار وتحقيق أهدافه في الهيمنة ونهب ثروات شعوبنا العربية ووقف عجلة التنمية والتطور، ولا تنطلي على أحد كذبة " الأمر الواقع" الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، وبهذا الصدد فإننا نذكر بأن الاستعمار الفرنسي جثم على قلب الجزائر لأكثر من مئة وثلاثين عاما، ثم أجبرته المقاومة على الرحيل ذليلا. 

إننا ندعو الجميع في هذا البيان إلى التضامن بالأعمال الفنية، والقصائد، والصور، والكلمات، والأغاني وكل ما يمكن من أدوات، خاصة مع احتشاد الضمير العالمي إلى جانب فلسطين وحركة المظاهرات في برلين وكوبنهاجن وغيرهما تأييدا للحق الفلسطيني.

وأنهى: عاش كفاح الشعب الفلسطيني البطل، فلسطين عربية، النصر للمقاومة.   

الكاتب احمد الخميسي الانتفاضة الفلسطينية الكتاب والادباء المصريين والعرب القدس المحتلة أبراج غزة

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