ألاراديس يحسم موقفه من الاستمرار مع وست بروميتش قبل نهاية الدوري الإنجليزي

تحدث سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون، عن مستقبله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيقرر قبل آخر مباراة في الدوري الإنجليزي، إن كان سيستمر مع الفريق أم سيرحل بعد تأكد هبوطه الأسبوع الماضي.

وواجه ألاردايس الهبوط من الدوري الممتاز للمرة الأولى في مسيرته عندما خسر وست بروميتش 3-1 أمام آرسنال.

ويحتل بروميتش المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، متخلفا بفارق 11 نقطة عن برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز 17 قبل آخر 3 جولات من الموسم.

وقال الأراديس في تصريحات نشرتها "رويترز": "سأتخذ القرار النهائي قبل مباراتنا أمام ليدز 23 مايو.. لم أتخذ قرارا بعد. هناك جوانب كثيرة لم تكشف بعد".

وتابع: "المشكلة هي أنني لا يمكنني تقبل هذا الأمر، لأنني لم أتوقع هذا الموقف مطلقا عندما توليت المهمة".

وأضاف: "لم أتعرض لمثل هذه التجربة مطلقا منذ السبعينات أو الثمانينات. لكن لابد لي من تقبل الأمر كما هو".

وكان ألاردايس قد تولى تدريب وست بروميتش في ديسمبر الماضي، خلفا لسلفه سلافن بيليتش الذي أقيل بينما كان الفريق يحتل المركز 19 وقبل الأخير.