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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أطباء كفر الشيخ» ترسل فريقاً طبياً إلى شمال سيناء لعلاج مصابي غزة

د.عمرو أبو سمرة نقيب
د.عمرو أبو سمرة نقيب الأطباء بكفر الشيخ

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم علي أراضي غزة.

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وقال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، ومن منطلق دور النقابة الفرعية بكفر الشيخ في دعم ومؤازرة اهالينا في غزة، قررت النقابة إرسال مجموعة من أطباء المحافظة في التخصصات المختلفة للمشاركة مع إخوانهم أطباء شمال سيناء في علاج مصابي العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتابع، نقيب أطباء محافظة كفر الشيخ، عاشت مصر وعاش رجالها الأبطال وعاشوا دوماً نصيرًا ومؤيدًا ومؤازرًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ غزة الشعب الفلسطيني أطباء شمال سيناء العدوان الإسرائيلي

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