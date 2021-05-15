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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: توريد 62 ألفا و640 طنا حتى الآن

صوامع القمح بأسوان
صوامع القمح بأسوان

بدأت مواقع استلام محصول القمح لموسم 2021 من المزارعين استئناف عملها مرة أخرى اليوم السبت بعد توقفها خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك .

وفى هذا الإطار كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة وصل حتى الآن إلى 62 ألف و 640 طن .

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وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك حزمة كبيرة من التسهيلات تقدمها الجهات المختصة بمديرتى الزراعة والتموين وأيضاً المطاحن أثناء الاستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل ولاسيما في ظل أن أسوان تعتبر أول محافظة على مستوى الجمهورية في إطلاق موسم حصاد القمح وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة  حيث مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد .

وأشار أشرف عطية إلى أن الكميات المستهدف توريدها موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن ، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، في حين سيكون هناك تخزين احتياطي بشون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن .

ولفت عطية إلى قيام اللجان المختصة باستلام الأقماح الموردة بالتأكد الكامل من جودتها ، مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والملاهي والمقابر والأماكن الترفيهية مع وقف الرحلات النيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس.

وشدد اللواء أشرف عطية على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لتنفيذ محاضر و قرارات الغلق بواسطة لجان التفتيش التي أمر المحافظ بتشكيله  لمواجهة أي مخلفات أوخروقات وأتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمواعيد الغلق المقررة حيث تم خلال أيام عيد الفطر المبارك غلق 39منشأة ما بين مقاهى وكافتريات ومحلات ، علاوة على توقيع الغرامة الفورية والحاضر لـ 247 مخالفة لعدم إرتداء الكمامات .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية موسم حصاد القمح

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