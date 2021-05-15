وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مستشفى المنصورة الدولي

تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا"، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، خاصة أيام العطلات الرسمية.



وتأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية من تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، وشهد تلقي عدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة جرعات فيروس كورونا.



كما شهد الدكتور سعد مكي مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على ضرورة جاهزية الفرق الطبية وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.



ودعا جميع الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لأخذ اللقاح:

www.egcovac.mohp.goveg

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