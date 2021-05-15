الفلبين ترصد 10 حالات جديدة لفيروس كورونا بالسلالة الهندي

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم السبت، رصد 10 حالات إضافية بفيروس كورونا المتمحور في الهند، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 12 حالة.



وقالت وزارة الصحة الفلبينية بحسب صحيفة "فلبين ستارز" المحلية، إن 4 حالات منهم ما زالوا بمستشفى في مانيلا بينما يوجد 5 منهم في منشأة عزل.



وسجلت الفلبين اليوم 6 آلاف و739 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى مليون و138 ألفا و187 حالة.