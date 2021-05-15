الإمارات.. استحداث منصب رئيس ديوان حاكم دبي

أصدر محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً باستحداث منصب "رئيس ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي"، وتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً للديوان.

كما يتولى القيام بالمهام والصلاحيات التي يُعهد بها إليه من الحاكم، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

جدير بالذكر أنه تُستأنف يوم غدٍ، الأحد، الدراسة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة بدوامها المعتاد وجدول الحصص الطبيعي، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، والتي حددت الوزارة خلاله مواعيد العمل خاصة بالشهر الفضيل للطلبة والكوادر التعليمية والفنية والإدارية في المنشآت التعليمية الخاصة من التاسعة صباحاً، وفي البعض الخاصة من الساعة العاشرة صباحاً بحيث لا تزيد فترة الدوام على 5 ساعات لجميع الفصول الدراسية.

وتعود الدراسة في المدارس الحكومية بدوامها الطبيعي من الساعة الثامنة صباحاً وفي بعض المدارس الخاصة من التاسعة صباحاً على أن يتم إعادة الحصص الدراسية لطبيعتها في الحلقات الأولى والثانية والثالثة ووفق الجدول الزمني المقرر والاستراحات المحددة، القصيرة والطويلة.

كما يعود طلبة المدارس الخاصة والتي تطبق المناهج الأجنبية والآسيوية من خلال نظامَي التعليم المباشر أو الهجين أو نظام التعلم عن بعد وفق اختيار ولي أمر الطالب بعد الحصول على نتيجة فحص سلبية قبل موعد العودة للمدرسة بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص.

ودعت جميع المدارس الخاصة، الكادر التعليمي من طلاب ومعلمين وإداريين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية من قبل، من إلزامية القيام بفحص كوفيد-19 الخاص بمسحة الأنف الـ"PCR" للجميع كل 7 أيام، وأنها ستكون إلزامية للكل بمن فيهم الحاصلون على الجرعة الأولى للقاح، وذلك على نفقة الموظف الخاصة، على أن يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَي اللقاح من تقديم الفحص، كما يستثنى من هذه الإجراءات أيضاً العاملون الحاصلون على تقرير شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة.

وطالبت الموظف المصاب بالفيروس والمخالط لمصاب، باتباع الآلية المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية، على أن تعامل فترة الحجر للموظف المخالط لشخص مصاب بفيروس كوفيد-19 كالتالي: إذا كان المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح فتكون فترة الحجر الصحي وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية في الدولة مع استمرارية عمله عن بُعد، وإذا لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح، عندها تخصم فترة الحجر الصحي من إجازاته السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب مع التزام الموظف بتأدية مهام عمله عن بعد أثناء فترة الحجر.