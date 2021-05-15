مياه الاسكندرية.. جولة ميدانية لمتابعة سير العمل خلال عيد الفطر المبارك

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، جولة ميدانية، اليوم، لعدد من محطات انتاج وتنقية المياه لمتابعة انتظام وسير العمل، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع حالة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وزار رئيس شركة مياه الاسكندرية، محطتى المنشية 1، 2، ومحطة مياه أبيس، وباشر التزام جميع العاملين بمواقعهم، وتابع إجراءات رفع العينات وتحليلها بمعامل تلك المحطات.



كما تفقد، المراحل النهائية لتنفيذ مشروع محطة مياه "فرن الجراية"، والمتوقع استلامها من الجهة المنفذة خلال الأسابيع القادمة، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه خلال فصل الصيف، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه جابر التهنئة لجميع العاملين بالشركة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بدورهم الحيوى لاستدامة الخدمة وتقديمها فى صورة متميزة للمواطنين خلال فترة الأعياد.



وأكد أهمية متابعة الشكاوى الواردة للخط الساخن ١٢٥ أو عبر كافة قنوات التواصل التى تفعلها الشركة، وسرعة حلها.

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