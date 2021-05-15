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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فطار سمك وجولات مدح.. تعرف على طقوس واحتفالات أهالي النوبة في العيد

صدى البلد

روى الحاج حسين علي، أحد أهالي النوبة، عن طقوس أهالي النوبة في الأعياد، قائلا: إن المدينة تقوم بجولات المدح، موضحا أن جولات المدح فكرة تتوارثها الأجيال من أجل إدخال البهجة على قلوب كبار السن داخل المنازل".
 

وأضاف "حسين علي"، خلال مداخلته الهاتفية على الفضائية المصرية، أن الجولات تتم في عيد الفطر وعيد الأضحى وأيضا في احتفالات المولد النبوي، مشددا على أن الجولات تجوب القرية بالكامل بعد صلاة العيد مباشرا.

 

وأوضح أن الجولات تستمر لمدة ساعتين، مضيفا أنه من الطقوس النوبية ان يكون فطار أول يوم عيد جماعي والكل يتناول الأسماك.
 

وشدد على أن جولات المدح تكون في أول أيام العيد فقط.
 

اهالى النوبة النوبة جولات المدح احتفالات المولد النبوي عيد الفطر اخبار التوك شو

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