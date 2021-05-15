حملة مرافق مكبرة بالقرنة غرب الاقصر
قاد نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر مصطفى جبريل وحجازي النحاس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة موسعة داخل مدينة القرنة .
وتلاحظ خلال الحملة أن هناك التزام من أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا،
تم ضبط ١١ شيشة، و تحرير 5 محاضر متنوعة، و٦ محاضر اشغال.
كما تم ضبط ٢٢ مواطن لا يرتدون الكمامة بالمواصلات العامة وتم تحرير محاضر ، وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامة المقررة.
ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء للحد من انتشار فيروس كورونا.