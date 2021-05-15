حملة مرافق مكبرة بالقرنة غرب الاقصر

قاد نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر مصطفى جبريل وحجازي النحاس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة موسعة داخل مدينة القرنة .



وتلاحظ خلال الحملة أن هناك التزام من أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا،

تم ضبط ١١ شيشة، و تحرير 5 محاضر متنوعة، و٦ محاضر اشغال.



كما تم ضبط ٢٢ مواطن لا يرتدون الكمامة بالمواصلات العامة وتم تحرير محاضر ، وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامة المقررة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء للحد من انتشار فيروس كورونا.