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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مرافق مكبرة بالقرنة غرب الاقصر

صدى البلد

قاد نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر  مصطفى جبريل وحجازي النحاس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة موسعة داخل مدينة القرنة .

حملات تعقيم ونظافة بشوارع مدينة الأقصر

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وتلاحظ خلال الحملة أن هناك التزام من أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، 

تم ضبط  ١١ شيشة، و تحرير 5 محاضر متنوعة، و٦ محاضر اشغال.


كما تم ضبط ٢٢ مواطن لا يرتدون الكمامة بالمواصلات العامة وتم تحرير محاضر ، وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامة المقررة.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء  للحد من انتشار فيروس كورونا.

قرارات مجلس الوزراء الأقصر غرب الاقصر تعقيم حملة شيشة المواصلات العامة

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