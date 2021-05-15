عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإفراج عن 56 مسجونا شملهم العفو الرئاسي من سجن الزقازيق العمومي

صدى البلد

أكد مصدر بمديرية أمن الشرقية انه أفرج سجن الزقازيق العمومى،عن 56 سجيناً شملهم قرار العفو  الرئاسي بمناسبة عيد الفطر وسط فرحة كبيرة وحالة من السعادة التي غمرت المفرج عنهم وذويهم .

وعلي جانب اخر فقد أصيب 13 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتي ملاكي بطريق ههيا أبو كبير، وتم نقل المصابين إلي مستشفى ههيا ومستشفى أبوكبير وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات إحداهما ميكروباص والاخريين ملاكي بطريق ههيا ابو كبير.

 

بيطري الشرقية يتسلم 7 أجهزة سونار ويُجري المسح التناسلي لـ 4 آلاف رأس ماشية

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين إصابة 13 شخصا بكدمات بكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد تم تحويل 8 منهم الي مستشفي ههيا و5 الي مستشفى أبوكبير وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة

كما أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الكوبرى العلوى بطريق الأحرار الجامعة بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الكوبرى العلوى بطريق الأحرار الجامعة،وإصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.

ترشيحاتنا

بالعربية والإنجليزية.. "البحوث الإسلامية" يطلق حملة لدعم الأقصى والشعب الفلسطيني

مقتل إسرائيلي وإصابة أخرين وتحطيم مباني وسيارات.. شاهد القصف الصاروخي علي رمات جان

حكم إخراج الجمعيات الخيرية زكاة الفطر بعد انتهاء رمضان.. الإفتاء ترد

الأرصاد تحذر: الحرارة تتخطى 40 درجة غدا والطقس شديد الحرارة

نتيجة الإفراط في المشروبات الغازية.. نهاية مأساوية لمريض سكر عجوز

الإفراج عن 56 مسجونا شملهم العفو الرئاسي من سجن الزقازيق العمومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

السعودية تقود تحركاً إسلامياً بشأن مجازر فلسطين

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

الوقود يوشك على النفاد في واشنطن حتى بعد استئناف Colonial Pipeline عملياتها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ