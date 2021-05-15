الإفراج عن 56 مسجونا شملهم العفو الرئاسي من سجن الزقازيق العمومي

أكد مصدر بمديرية أمن الشرقية انه أفرج سجن الزقازيق العمومى،عن 56 سجيناً شملهم قرار العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر وسط فرحة كبيرة وحالة من السعادة التي غمرت المفرج عنهم وذويهم .

وعلي جانب اخر فقد أصيب 13 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتي ملاكي بطريق ههيا أبو كبير، وتم نقل المصابين إلي مستشفى ههيا ومستشفى أبوكبير وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات إحداهما ميكروباص والاخريين ملاكي بطريق ههيا ابو كبير.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين إصابة 13 شخصا بكدمات بكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد تم تحويل 8 منهم الي مستشفي ههيا و5 الي مستشفى أبوكبير وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة

كما أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الكوبرى العلوى بطريق الأحرار الجامعة بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الكوبرى العلوى بطريق الأحرار الجامعة،وإصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.