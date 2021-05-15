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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء تفتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطينى

مصر العطاء
مصر العطاء

أعلنت نقابة الأطباء،عن فتح باب التبرعات من جميع المواطنين فى كل المحافظات دعمًا للشعب الفلسطيني.

وذلك من خلال لجنة مصر العطاء، معلنه طرق التبرع، والتي جائت كالتالي : 
- مندوب يصل للبيت للحصول علي التبرع
- أو عن طريق حساباتنا :
500555  بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة و البركة
حساب رقم 122/1/48751 بنك مصر
حساب رقم 1261363 بنك فيصل
وللاستفسار يرجي الاتصال علي:
01155267979
01155264646
01093088992
01275643892
- الاستفسار في مواعيد العمل الرسمية من ١٠ صباحا الى ٤ مساء.. وان الواتس طوال اليوم
للتواصل مباشرة على الواتساب
https://api.whatsapp.com/send?phone=201155267979
Chat on WhatsApp with +20 1155267979


و تتابع نقابة أطباء مصر بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث فى الأراضى الفلسطينية.

وتندد النقابة باعتداءات إسرائيل الإجرامية و الغاشمة على الشعب الفلسطينى باستهداف سكان غزة بالغارات التى تتوالى لليوم الخامس على التوالى حتى أرتفع عدد الشهداء لأكثر من ١٠٠ شهيد من بينهم أطفال وسيدات بخلاف المصابين الذين تخطوا ال٨٣٠ مصاب.

وتدعو نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولى للتصدى لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقى من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.

ومن جانبها ترحب النقابة بفتح معبر رفح وتعلن عن كامل دعمها للشعب الفلسطينى الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينين  وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية .
وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة، كل الدعم والتأييد لشعب فلسطين الشقيق 

وزارة الصحة نقابة الأطباء فلسطين شهداء معبر رفح

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