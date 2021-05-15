الأرصاد تحذر: الحرارة تتخطى 40 درجة غدا والطقس شديد الحرارة

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية للبلاد، بينما يبقى لطيفا ليلا على السواحل الغربية ومعتدلا على باقي أنحاء البلاد.

ارتفاع في درجات الحرارة غدا

وعن الظواهر الجوية المؤثرة، غدا الأحد، منتظر أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، على القاهرة الكبرى 39 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.