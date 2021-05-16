4 آلاف جنيه غرامة المحلات المخالفة لقرار الغلق 9 مساء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، عدة قرارات احترازية للحد من انتشار كورونا خلال الفترة الحالية وحتى بعد عيد الفطر، حيث بدأ تطبيق القرارات منذ الخميس 6 مايو الجاري ولمدة اسبوعين قابلين للتجديد، فما هي عقوبة المحال المخالفة للقانون؟.

قرارات كورونا

قبل توضيح عقوبة مخالفي قرارات كورونا بعيد الفطر، لابد أن نذكر أولا هذه القرارات والتي جاءت كالآتي:

- غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساء و متاح خدمة الديليفري فقط بعد الساعة التاسعة مساء.



- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك.



- إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، مؤتمرا صحفيا آخر قبل نهاية مدة الأسبوعين لبحث مد هذه القرارات لمدة أطول.

عقوبات المحلات المخالفة

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.



جاء ذلك وفقا للعقوبات التي فرضتها الحكومة مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها على المواطنين المخالفين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

كما أقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.