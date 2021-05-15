المنوفية : حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والإشغالات بنطاق المراكز والمدن

خلال عيد الفطر المبارك

شن اليوم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية حملة إشغالات مكبرة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بشوارع مدرسة المساعي وبورسعيد وشارع الجيش وأمام المركز الصحي.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ورفع 26 حالة إشغال و12 حالة ضبط وإزالة كافة المخالفات وتم التنبيه بعدم وضعها مرة أخرى، كما تابع رئيس مركز ومدينة قويسنا أعمال منظومة النظافة ورفع الأتربة وتجمعات القمامة بالمدينة والقرى التابعة لها وكذا متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى المرور على المخابز لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالمواصفات والإجراءات القانونية.

وفى نطاق مركزي تلا والشهداء وشبين الكوم ولليوم الثالث على التوالي خلال فترة أيام العيد ، تواصل الوحدات المحلية والقروية تكثيف أعمال النظافة بالمداخل والطرق الرئيسية ورفع كافة تجمعات القمامة وصيانة الأعمدة، كما قام رئيس حي غرب شبين الكوم بمتابعة أعمال النظافة بشوارع الحى ورفع تجمعات القمامة وكنس الشوارع ورفع الأتربة حفاظاً على المظهر العام.

وتواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملاتها بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي هذا في إطار توجيهات محافظ المنوفية واهتمامه بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة والقضاء علي جميع تجمعات القمامة المتراكمة وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري.