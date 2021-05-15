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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انت بقيت حاجة صعبة قوي.. ماندو العدل يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد رمضان|فيديو

صدى البلد

كشف المخرج ماندو العدل، عن سبب كتابة بوست عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: "محمد يا رمضان، أنا كنت بحبك وكنت هشتغل معاك بس حقيقي انت بقيت حاجة صعبة قوي، مشوفتش ولا هشوف كده!".


وقال ماندو خلال ندوته بموقع “صدى البلد”، إنه استفز كثيرا من تصريحات ومواقف محمد رمضان الأخيرة، خاصة موقفة من مسلسل “أحمس” حينما أعلن أنه سيقدم فيلما بعدما توقف مسلسل عمرو يوسف.

على الجانب الآخر، كان قد كشف المخرج ماندو العدل خلال استضافته في موقع “صدى البلد”، عن تفاصيل تجهيز أبطال مسلسل “بين السما والأرض” للتواجد داخل المصعد، حيث إن أغلب مشاهد العمل تم تصويرها بداخله.


وأوضح ماندو العدل أن أبطال العمل كانوا يجلسون داخل المصعد لفترات طويلة تصل لـ 12 ساعة.

ماندو العدل يحكي كواليس تجهيز ابطال بين السما والارض للتواجد بالاسانسير.. شاهد


كما تحدث ماندو العدل أيضا عن رأيه في تجربة الـ 15 حلقة، وهل كان من الممكن أن يتم طرح المسلسل على 30 حلقة بدلا من 15، ولماذا أستقر على الرأي الأخير.


وكان المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ" ماندو العدل "، قال خلال استضافته في موقع صدى البلد إن الموسيقار الكبير بليغ حمدي هو بطل مسلسل "بين السما والارض"، لأنه احب ان يضع اغاني من الحانه في المسلسل وأن يطلق على كل حلقة اسم يتماشي مع أحداثها من خلال هذه الاغاني.

مسلسل بين السما والأرض مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.


مسلسل بين "السما والأرض" يعرض في رمضان 2021 ومكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

 


 

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