لمحبى ببجى.. تحميل أحدث إصدار ل PUBG Mobile Lite على هاتفك الذكى بأسهل الطرق

تعد لعبة الفيديو PUBG ببجي من أكثر ألعاب الفيديو المجانية تحميلا وبحثا من قبل عدد كبير من المراهقين والشباب، حيث تتميز بعدد من الميزات التى تسهل على اللاعبين استخدامها مثل توفير نسخ مجانية على أجهزة الكمبيوتر وكذلك على الهواتف الذكية.



وبحسب موقع DNA India فإن نسخة PUBG Mobile Lite تعد أفضل نسخة للعبة ببجى على الهواتف الذكية، حيث لا تتطلب النسخة مساحة كبيرة كما أنها بالأساس نسخة مخففة وسريعة ويمكن تحميلها على أى هاتف ذكى بإمكانات بسيطة .

وكانت لعبة ببجى قد أطلقت أحدث إصدار لها على متجر جوجل Google Play ، وهو إصدار PUBG Mobile Lite 0.21.0 لهواتف أندرويد التى تعمل بإمكانات بسيطة ولاتحتاج إلى تقنيات أو إمكنات متطورة للغاية، ويمكن تحميله بعدد من الخطوات البسيطة للغاية :

خطوت تحميل الإصدار العالمى الأحدث ل PUBG Mobile Lite 0.21.0 على الهواتف الذكية :



الخطوة الأولى : قم بزيارة الموقع الرسمي لـ PUBG Mobile Lite.

الخطوة الثانية : اضغط على خيار تنزيل ملف APK، ل Mobile Lite إصدار 0.21.0 وستبدأ عملية تنزيل الملف الخاص باللعبة على هاتفك.



الخطوة الثالثة : بمجرد تنزيل ملف APK ، حدد موقعه وقم بتثبيته، وبدّل خيار التثبيت من مصدر غير معروف.



الخطوة الرابعة : بعد تثبيت اللعبة ، قم بفتح اللعبة على هاتفك وقم بتجربة كل الميزات الموجودة فى أحدث إصدار من PUBG Mobile Lite 0.21.0 على هاتفك.