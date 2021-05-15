رغم ظهور أعراض كورونا.. مهاجم الأهلي جاهز لمباراة صن داونز اليوم

خضع فريق الأهلي لمسحة فيروس كورونا قبل مواجهة صن داونز المقرر لها اليوم فى الـ 9 مساءً علي ملعب السلام فى دور ربع النهائي من دوري أبطال افريقيا.

وجاءت نتيجة مسحة الفريق الأهلي سلبية بما فيه صلاح محسن مهاجم الفريق الذي يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة عقب مران الفريق الأخير أمس الجمعة حيث أصبح جاهزا لمباراة اليوم ضد صن دوانز .

وتم تسليم نتائج مسحة كورونا للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” .

واستقر بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة اليوم ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومعه محمد هانى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات و طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

