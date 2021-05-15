لمدة ٢٥ يوما.. سكان كرداسة يشكون من استمرار انقطاع المياه

تقدم أحد سكان شارع محمود عبد الله بطريق ترعة المنصورية بالقرب من كوبري عابدين بكرداسة، بشكوى بسبب انقطاع المياه لمدة 25 يوما مما تسبب لهم في أزمة كبيرة وتعطل أمور حياتهم.



وناشد صاحب الشكوي وسكان المنطقة، شركة المياه والمسؤولين بالتدخل وتوفير المياه في أقرب وقت لأنها مصدر أساسي لاحتياجاتهم اليومية وخاصة في ظل جائحة كورونا والحاجة المستمرة لتطهير كل شيء.



للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 112 388 3786



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