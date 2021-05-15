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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لمدة ٢٥ يوما.. سكان كرداسة يشكون من استمرار انقطاع المياه

صدى البلد

تقدم أحد سكان شارع محمود عبد الله بطريق ترعة المنصورية بالقرب من كوبري عابدين بكرداسة، بشكوى بسبب انقطاع المياه لمدة 25 يوما مما تسبب لهم في أزمة كبيرة وتعطل أمور حياتهم.


وناشد صاحب الشكوي وسكان المنطقة، شركة المياه والمسؤولين بالتدخل وتوفير المياه في أقرب وقت لأنها مصدر أساسي لاحتياجاتهم اليومية وخاصة في ظل جائحة كورونا والحاجة المستمرة لتطهير كل شيء. 
 

للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 112 388 3786
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

انقطاع المياه كرداسة استغاثة اهالي حل شكوي المواطن حل مشاكل المواطنين خدمة بين الناس

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