لو انت الغلطان .. طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء بالفوائد

يشتكى بعض المواطنين من قيمة فواتير الكهرباء العالية والتى لايستطيعون دفعها مرة واحدة ، سواء كانت الفاتورة نتيجة استهلاكهم الشهرى أو تراكمت عدة أشهر نتيجة عدم وجودهم أثناء مرور محصل الكهرباء أو نتيجة خطأ فى إصدار فاتورة كهرباء صحيحة.

وتقدم الكهرباء تسهيلات فى دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، خاصة من صغار المشتركين، وذلك من خلال تقسيطها على ١٢ شهرًا أو ٢٤ شهرًاوتكون بدون فوائد فى حالة اذا كان الخطأ من الشركة أما لو كان المواطن هو من تقاعس عن السداد يتم التقسيط بفوائد بسيطة .

والمستندات المطلوبة لتقسيط الفواتير

١ - بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

٢ - نموذج طلب تقسيط المديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

٣ - فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

وعلى المواطن الراغب فى تقسيط مديونيته اتباع الإجراءات المطلوبة، استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

وكان محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قد ذكر فى تصريح لـ صدى البلد أنه فى حال عد دفع فاتورة الكهرباء ثلاثة أشهر يتم فصل التيار الكهربائى عن المشترك بعد توجيه انذارين على الأقل ، وطبقا لخطة وزارة الكهرباء يتم رفع العداد التقليدى واستبداله بعداد مسبق الدفع.