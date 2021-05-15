إيقاف أعمال بناء مخالف فى المعمورة شرق الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان، شرق الإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

ونفذ الحي، برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس الحي، حملة تم خلالها القيام بإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمجموعة الزهراء بشاطئ المعمورة والتحفظ على كمية من الأخشاب وفك الشدة الخشبية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة بالكامل واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

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وشدد اللواء حسن الجمال على بشأن ضرورة تكثيف الحملات لمجابهة شتى أنواع المخالفات، وتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.