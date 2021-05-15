عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد... سائق قطار يتوقف لإطفاء حريق بجوار شريط السكة الحديد في قنا

إطفاء حريق حول شريط
إطفاء حريق حول شريط السكة الحديد بقنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقنا، فيديو لقائد قطار وعدد من المسئولين عن القطار يظهر ترجلهم من القطار لإطفاء حريق بجوار شريط السكة الحديد في قنا.


وأظهر مقطع الفيديو، ترجل قائد القطار حاملا طفايات حريق لإطفاء الحريق المشتعل فى بعض النباتات الجافة المحيطة بشريط السكة الحديد فى نطاق مركز ومدينة قفط بقنا.

 

الريس قناوي الزمار : كورونا تتسبب في وقف أعمالنا خلال الأعياد

حسن الخاتمة.. وفاة شيخ أثناء مدح رسول الله في قنا

 

كما شارك عدد من الركاب في عملية الإطفاء التى لم تستغرق وقت طويل، بعد توقف القطار فى منطقة زراعية.

 

وأشاد المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، بموقف قائد القطار والذى أصر على التوقف وإطفاء الحريق تجنباً لأى تطورات.


وتمكن قائد القطار ومساعديه، من السيطرة على الحريق وتم تسيير حركة القطار دون أى تأثير على حركة القطارات.


وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، أن الحريق لا علاقة له بالسكة الحديد وأن الحريق كان فى أرض زراعية بجوار السكة الحديد ولا تمثل أى مخاطر على القطار.

 

إطفاء حريق حول شريط السكة الحديد بقنا

IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٨٢٤
IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٨٢٤
IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٧٤٠
IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٧٤٠
IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٧٥٥
IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٧٥٥
IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٨٠٩
IMG_٢٠٢١٠٥١٥_١٤٥٨٠٩
إطفاء حريق حول شريط السكة الحديد بقنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقنا فيديو لقائد قطار و عدد من المسئولين عن القطار اخبار قنا اخبار محافظة قنا شريط السكه الحديد

موضوعات متعلقة

حسن الخاتمة.. وفاة شيخ أثناء مدح رسول الله في قنا

الريس قناوي الزمار : كورونا تتسبب في وقف أعمالنا خلال الأعياد

ترشيحاتنا

كسر بخط مياه رئيسي 700 ملم في إسنا بالأقصر

هل القراءات العشر للقرآن بها تحريف؟ أمين الفتوى يرد

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. بدء أعمال التكريك لمشروع ازدواج قناة السويس

شاهد... سائق قطار يتوقف لإطفاء حريق بجوار شريط السكة الحديد في قنا

تدهور الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في تل أبيب تعلق إصدار التأشيرات

أبو مازن يوجه بتوفير كل الإمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة العدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

تدمير مكتب قناة الجزيرة.. إسرائيل تقصف برج الجلاء بـ6 صواريخ وسط غزة

رغم ظهور أعراض كورونا.. مهاجم الأهلي جاهز لمباراة صن داونز اليوم

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ