شاهد... سائق قطار يتوقف لإطفاء حريق بجوار شريط السكة الحديد في قنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقنا، فيديو لقائد قطار وعدد من المسئولين عن القطار يظهر ترجلهم من القطار لإطفاء حريق بجوار شريط السكة الحديد في قنا.



وأظهر مقطع الفيديو، ترجل قائد القطار حاملا طفايات حريق لإطفاء الحريق المشتعل فى بعض النباتات الجافة المحيطة بشريط السكة الحديد فى نطاق مركز ومدينة قفط بقنا.

كما شارك عدد من الركاب في عملية الإطفاء التى لم تستغرق وقت طويل، بعد توقف القطار فى منطقة زراعية.

وأشاد المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، بموقف قائد القطار والذى أصر على التوقف وإطفاء الحريق تجنباً لأى تطورات.



وتمكن قائد القطار ومساعديه، من السيطرة على الحريق وتم تسيير حركة القطار دون أى تأثير على حركة القطارات.



وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، أن الحريق لا علاقة له بالسكة الحديد وأن الحريق كان فى أرض زراعية بجوار السكة الحديد ولا تمثل أى مخاطر على القطار.

إطفاء حريق حول شريط السكة الحديد بقنا

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