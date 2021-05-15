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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين سوهاج: حملات مكثفة خلال أيام عيد الفطر

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بسوهاج

وضعت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإقليم، عددا من الخطط سارت عليها خلال أيام عيد الفطر المُبارك للوقوف أولاً بأول على أي مستجدات قد تحدث، تؤثر على السلع المعروضة بالأسواق سواء كانت سلعا استهلاكية أو استراتيجية.

وشنت خطة لتوفير الخبز المُدعم خلال أيام عيد الفطر المُبارك، كما نسقت مع الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ للعمل على توفير أرصدة من السلع التموينية التي تُصرف على البطاقات التموينية.

وخاصة السلع الآتية:"السكر - الزيت - الأرز"، وصرف 50% من حصة مايو قبل إجازة العيد، كما تُتابع المديرية أرصدة السلع التي تُصرف على البطاقات التموينية ومدى كفاية المخزون من الأرصدة.

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كما نسقت مع الإدارات الفرعية بالمراكز على مستوى محافظة سوهاج، وتم وضع خطة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود الكائنة بسوهاج، من خلال تكثيف تواجد مفتشي التموين أثناء التداول.

وتدشين حملات مفاجئة على محطات خدمة الوقود لضبط المُخالفين، كما تُتابع مديرية التموين بالإقليم بشكل يومي مدى كفاية المخزون من الأرصدة على أن تكون الأرصدة صباح كل يوم كالآتي:

1-  5697.2 طن سولار.
2- 2068.2 طن بنزين 80.
3- 155.1 طن بنزين 92.

كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات الفرعية بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال أيام العيد؛ وذلك لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وإبلاغ الوزارة والمحافظة بأي أحداث طارئة، وإبلاغهما بالموقف التمويني يوميًا.

صرح بذلك المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة منذ قليل لموقع صدى البلد.

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