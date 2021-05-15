وقف الاعتداءات الإسرائيلية..عماد حسين: مصر تحملت الجزء الأكبر من القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس النواب، إن الموقف المصري ثابت ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة ويدعو إلى تطبيق القرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.



وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن مصر تحملت العبء الأكبر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت لديها علاقات مع إسرائيل، لكنها تعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء وعودة الحق الفلسطيني.



وأوضح أنه منذ بدء الاعتداء الأخير تحركت مصر في كل المحافل وتحدثت مع الطرفين، وشهد الأمس اتصالات هاتفيا بين وزيري خارجية مصر وتونس تمهيدا لجلسة غد الأحد في نيويورك لبحث هذا العدوان.



ونوه إلى أن مصر خلال الساعات القليلة القادمة ستعمل على التنسيق الدبلوماسي والتحرك السياسي، وتحدث البيت الأبيض بالأمس عن التواصل الأمريكي مع الدول المهمة في المنطقة ومنها مصر من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الهدنة طويلة الأمد، لكن كل ذلك يصطدم برفض إسرائيلي من أجل محاولة تحقيق مكاسب سياسية في المرحلة الأخيرة".



ولفت إلى أن مصر تتواصل مع الأردن بسبب أهميتها فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى تواصل القاهرة مع واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن مصر لا تفرق بين الفلسطينيين على أي أساس وتتعامل معهم على أنهم أشقاء وفي محنة، كما أن المجتمع المدني المصري يتحرك بالإضافة إلى جهود الحكومة والنقابات والأحزاب والهيئات ومجلسي النواب والشيوخ حيث أكدوا على الموقف المصري الرسمي والشعبي الراسخ في القضية الفلسطينية وتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي على أنه احتلال يجب أن ينتهي عاجلا أو آجلا.



