شوبير يزف بشري سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بشري سارة لجماهير الفريق قبل ساعات من مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "صلاح محسن"، وأشار بايموشن صح كدليل على سلبية مسحته الخاصة بفيروس كورونا.



وتتجه أنظار وجماهير وعشاق الساحرة المستديرة والنادي الأهلي حين تشير عقارب الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، إلى إستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى أمام نظيره صن داونز فى ذهاب دور الــ8 لدورى الأبطال الأفريقى.

واستقر بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة اليوم ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومعه محمد هانى وبدر بانون و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات و طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.