الداخلية تكشف حقيقة منشور على "فيس بوك" حول تعرض فتاة للاختطاف

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للاختطاف.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين من مدينة نصر بأنه أثناء قيامه بالتصفح على موقع "فيس بوك" تلاحظ له منشور باسم إحدى الفتيات عبارة عن صورة ورقة نقدية فئة العشرون جنيهاً مدون عليها بالحبر الأزرق "أنا مخطوفة عند ناس بتاجر فى الأعضاء البشرية" بإحدى الشقق السكنية في شبرا لدى إحدى السيدات، وبالانتقال للشقة السكنية المشار إليها تم التقابل مع قاطنيها أحد الأشخاص وزوجته وتبين سلبية البلاغ وبسؤالهما اتهما سالف الذكر بالتشهير بهما.



وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد القائمة بنشر تلك الصورة وتبين أنها طالبة من الساحل.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها واعترفت بارتكابها الواقعة ونشر الصورة المشار إليها على حسابها الشخصى عقب العثور عليها بأحد المواقع بقصد نشر الاستغاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.