وزير الخارجية لـ سعد الحريري :مصر حريصة على تجنيب الشعب اللبناني المشكلات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اذ تناولا تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم.

وقد تناول الوزير شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.