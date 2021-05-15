وكيل هندسة بنها : مشروع رواد 2030 يؤهل الدول للاقتصاد الذكى

قالت الدكتورة غادة عامر ، وكيل كلية الهندسة جامعة بنها ، إن مشروع رواد 2030 يعود لسعى الدولة منذ 2017 بدعم من الحكومة المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تؤهل الدول للاقتصاد الذكى وخلق وظائف جديدة ومصادر دخل متنوعة .

وأوضحت " عامر" ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هذه المبادرة بدعم القيادة السياسية بالتعاون مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء ، ووزارة التخطيط ودعم الوحدات بتدشين 7 وحدات داخل مشروع رواد 2030 بشأن تقييم القدرات المالية ، والحصول على التسويق ومشروع العمل .

وتابعت أن الفكرة تهدف أيضأ لخلق مجتمع مبتكر يقوم على خلق فرص عمل باستخدام تكنولوجيا تتواكب مع الثروة الصناعية ب التزامن مع جائحة كورونا ، وتدريب مديرى الحضانات عن طريق تدريب على القدرات على كيفية إدراتها ، وتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان نفس الثقافة على كافة ربوع مصر .

