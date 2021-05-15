بـ 6 عجلات.. نسخة معدلة من مرسيدس X تغزو الطرق الوعرة.. صور

يعشق محبو السيارات متابعة الجديد في هذا العالم المليء بالاثارة والتشويق، ومشاهدة السيارات الغريبة والمعدلة التي أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير .

وتمتلئ صفحات السيارات الشهيرة على السوشيال ميديا بالمركبات المعدلة الغريبة والخارقة ، ومن بينها السيارة مرسيدس الفئة X 350d المعدلة ذات 6 عجلات .

في البداية قام أحد الشباب الهولنديين عاشقى تعديل السيارات بإدخال تعديلات مثيرة على شاحنته البيك اب مرسيدس X 350d ، وإضافة عجلتين جديدتين لها لتصبح شاحنة بـ 6 عجلات .

وقال الشاب الهولندي أنه كان لديه إطار فرعي مخصص مثبت يسمح بتركيب محور ثالث وعجلتين إضافيتين ، وكان هدفه أن يحول الشاحنة البيك أب من مرسيدس من عادية إلى خارقة ، ليتم أخذها على الطرق الوعرة ودفعها إلى أقصى حدودها.

وأوضح معدل شاحنته البيك اب مرسيدس X 350d ، انه بدأ عملية التعديل والتحويل برفع التعليق بمقدار 10 سم ما أعطى مساحة تتناسب مع العجلات المصنوعة من السبائك المثبتة بإلاطارات الخاصة بالطرق الوعرة ، ووضع أقواس عجلات أمامية وخلفية متوهجة لتلائم شكلها الخارجي الجديد الجريء.

وتظهر شاحنة البيك اب مرسيدس X 350d المعدلة ، بشبكة أمامية مستوحاة من شبكة PANAMERICANA، بالاضافة الى تمديد سرير الشاحنة وتزويده بقضيب وقفص من كارليكس للتصميمات، ويوجد على الباب الخلفي ملصق مكتوب عليه "6 Wheeler" .

ولم يتم تعديل قوة الشاحنة البيك أب مرسيدس X 350d المعدلة ، وتستمر فى توليد قوتها من محرك الديزل V6بسعة 3.0 ليتر بقوة 255 حصان وعزم دوران يبلغ 406 رطل قدم (550 نيوتن متر) مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.