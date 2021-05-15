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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التحركات المصرية تسعى لحشد الموقف الإقليمى والدولى لوقف العدوان على غزة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مبادرة مصر بإرسال وفد مصريًا للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، في محاولة للوصول إلى مخرج للأزمة المتصاعدة التي وصلت ذروتها خلال الايام الماضية، تؤكد الجهود الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مضيفًا أن مصر تعد محورًا أساسيًا لأية تحركات جادة لدعم القضية الفلسطينية العادلة وتسعى لحشد الموقف الإقليمى والدولى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة.

 

وتوقع «الهضيبي»، أن التحركات المصرية المكثفة ستساهم في تهدئة الاوضاع بقطاع غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة برعاية مصرية خلال الساعات المقبلة، مضيفًا أن مصر كانت على مستوى الحدث في التعامل مع الأزمة سواء بإرسال مذكرة لأمين عام الأمم المتحدة أو لمجلس الأمن.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لهجة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع جامعة الدول العربية، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حملت رسائل مباشرة بأن مصر لن تسمح باستمرار نزيف الدماء والخسائر والعدوان على الفلسطينيين، وهو ما يؤكد دور القاهرة في حلحلة القضية الفلسطينية واستكمال تاريخها الطويل في دعم القضية العربية.

 

وأوضح «الهضيبي»، أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمى بين الحكومات والشعوب، لافتًا إلى أن هذا الأمر ينبع من الواقع الذى عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعليًا على مدار أكثر من أربعة عقود.

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