فلسطين تدعو لاجتماع طارئ لرباعية الشرق الأوسط على مستوى وزراء الخارجية

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل، اليوم /السبت/ إن فلسطين تدعو إلى اجتماع طارئ للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) على مستوى وزراء الخارجية.



وأضاف نوفل - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "نعتقد أن موقف روسيا الحالي بنّاء ولا ينبغي فقط الحفاظ على هذا الموقف لكن تطويره".



وأكد نوفل أنه "من الضروري عقد اجتماع لرباعية الشرق الأوسط على مستوى الوزراء في موسكو أو أي مكان آخر في أقرب وقت ممكن.. هذا ضروري لوقف المسار الخطير للأحداث".