ما حكم لبس العدسات الملونة؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل لبس العدسات الملونة حرام؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إنه لا يوجد مانع من ارتداء المرأة المتزوجة العدسات الملونة تزينا لزوجها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، وأنه يجوز للمرأة أن تلبس العدسات الملونة على سبيل التزين لا بقصد التدليس.

حكم لبس العدسات اللاصقة للرجال والنساء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم لبس العدسات اللاصقة للرجال والنساء لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة؟».



وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال قائلاً: "استعمالُ العدساتِ اللاصقةِ بوصفِها المذكور أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه لا يَشتمِلُ على التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينةِ الظاهرةِ المسموحِ بها".



وأوضح «جمعة» أن السبب الثاني لجواز لبس العدسات اللاصقة هو: عدم اشتمالها على تغييرِ لخلقِ اللهِ؛ لأنها من قبيلِ صبغِ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله.



وبين أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ هو كون العينين من الوجهِ وهو جائزُ الكشفِ، وأمَّا الشعرُ فيُمْنَعُ كشفُهُ لغيرِ المحارم والزوج.



واختتم بأن وجه المشابهة بينهما إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله؛ وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة.

