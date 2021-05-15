مزارعو الفيوم يوردون الأقماح لصوامع مطاحن المحافظة.. شاهد

استأنفت صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى بـ محافظة الفيوم، اليوم السبت، العمل في استلام أقماح المزارعين بمحافظة الفيوم، بعد إجازة يومين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفتحت الشركة أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المئات من سيارات المزارعين التي تحمل محصول القمح لتسليمه للشركة واستلام قيمة القمح خلال 24 ساعة من مقر الشركة.

يقول المهندس حامد الجبالى رئيس قطاع شركة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم، إن عملية توريد الأقماح لصوامع الشركة بدأت منذ 15 أبريل 2021 وينتهى يوم 15 يوليو 2021، حيث تم وقف التوريد أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ثم تم استئناف التوريد اليوم من المزارعين.

وأضاف المهندس حامد الجبالى أن عملية توريد وتسليم الأقماح من المزارعين تبدأ بوزن حمولة السيارة فارغة ومحملة، ثم عملية الفرز، ثم عملية تسليم وسحب وتفريغ الأقماح داخل الصوامع.

وأكد رئيس قطاع الشركة أن هناك غرفة عملية من رئاسة شركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا برعاية وإشراف المهندس محمد محمود الجبالى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول وإزالة أى معوقات.

وأوضح المحاسب خالد عبد الحميد رئيس قسم الصيانة واستلام الحبوب بمديرية التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم عضو أساسى وشريك فى عملية متابعة ومراقبة توريد الأقماح داخل صوامع الشركة، وكذلك متابعة تسليم الشيكات للمزارعين.

وتوجد لجنة مشكلة لتوريد واستلام الأقماح من المزارعين برئاسة ممثل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وعضو هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة وممثل من شركة المطاحن، بالإضافة إلى قباني، لاستلام القمح حسب الجودة والفئة التي تحددها اللجنة.

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