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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نسرين أسامة أنور عكاشة: واثقة في تقديم رؤوف عبد العزيز لـ الباب الأخضر بشكل جيد

صدى البلد

كشفت نسرين ابنة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، تفاصيل تعاقد المخرج رؤوف عبد العزيز على فيلم "الباب الأخضر"، والذي يعد من مؤلفات والدها التي لم تخرج إلى النور.

 

وقالت نسرين إن فيلم "الباب الأخضر" يعد من الأعمال الفنية المحببة لدى والدها ومن أقدمها وأهمها في نفس الوقت، حيث يعود تاريخ كتابة الفيلم إلي نهاية الثمانينات، وعلى الرغم من ذلك يحتوى على رؤية عصرية في تقديم أفكاره، حيث يعد فيلما لكل زمان، لكونه يحتوي على مفاهيم وإسقاطات مستقبلية رغم مرور الزمن لا تزال موجودة في وقتنا الحاضر.

 

 

وأضافت ابنة الكاتب الكبير أنه خلال الشهور الماضية تم التواصل بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز، واستقر على تنفيذ فيلم "الباب الأخضر"، حيث يعد الأقرب إلي طريقة تفكيره ورؤيته كمخرج، ومن ثم الاتفاق على بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، موضحة أن عامل الاحترام في التعامل الإنساني كان مسيطرا على الموقف، خاصة أن رؤوف مقدر ومستوعب جدا فكر والدها ويريد المحافظة عليه وتقديمه بالشكل الأمثل.

 

وأشادت نسرين بتولي المخرج رؤوف عبد العزيز مهمة إخراج الفيلم بعدما تعاقدت مع شركته، قائلة إنها مطمئنة ولديها ثقة كبيرة وغير محدودة في رؤوف عبد العزيز لتقديم الفيلم، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية بالنسبة لوالدها.

 

وأكدت أن رؤوف عبد العزيز يعد من المخرجين القلائل الذين لديهم أسلوب وشخصية مختلفة ظاهرة في أعمالهم، فضلا عن كونه ليس مهتما بمقاييس السوق ولكن كل ما يشغل تفكيره هو تقديم عمل فني يعيش للتاريخ، وهذا الأمر واضح بشكل كبير سواء في إصراره على تقديم "الباب الأخضر"، وكذلك في أعماله الفنية الماضية، والتي كان آخرها مسلسل "الطاووس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.


فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الفترة المقبلة أسامة أنور عكاشة الكاتب الكبير مسلسل الطاووس موسم رمضان الطاووس

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