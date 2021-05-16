فيديو جراف.. هاشتاج أنا مصري ودمي فلسطيني يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج انا مصري ودمي فلسطيني بعد تعرض مدينة غزة للقصف من قبل الإرهاب الإسرائيلي.



وتصدر هاشتاج انا مصري ودمي فلسطيني قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : اللهم انصر إخواننا في فلسطين يارب العالمين غزه ارض العز، حسبي الله و نعمة الوكيل.

وغرد اخرون عبر هاشتاج انا مصري ودمي فلسطيني : اللهم إنهم ليس لديهم جيش يحميهم فأرسل لهم جيشًا من لدنك اللهم امطر عليهم جنداً من جندك ومن أوليائك ينصرونهم " و "‏لا تبالي ياغزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصار"



وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن 160 طائرة تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هدفنا توجيه ضربة قوية لحركة حماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط مدينة غزة".

وتابع: "وجهنا ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمال قطاع غزة".



ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين الإرهاب الإسرائيلي والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل، وللمزيد شاهد الفيديو جراف التالي: