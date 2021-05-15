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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال لصدى البلد: من حق النني التعبير عن رأيه.. ونتحدث معه حول تبعاته

النني
النني

علّق نادي آرسنال الإنجليزي، على أزمة محترفنا المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وحرص موقع صدى البلد على التواصل مع آرسنال عبر الإيميل للحديث عن هذه الأزمة، حيث أكد النادي الإنجليزي في رده على أن النني من حقه التعبير عن رأيه.. ولكن سيتم مناقشة الأمر معه حول تبعاته.

وقال آرسنال: “كما هو طبيعة الحال مع جميع لاعبي آرسنال.. يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم عبر حسابتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضاف: “مع ذلك، نتحدث مع النني بشأن هذا الأمر حتى يفهم تأثير منشوره الواسع”.

وأتم: “نحن كـ نادٍ، ملتزمون بمواجهة جميع أشكال التمييز والقضاء عليها، ومواصلة الحاجة إلى المساواة والتنوع في جميع مجالات الحياة”.

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وكان النني قد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين”.

مما أغضب مسؤول يهودي يُدعى تل عوفر، عضو منظمة يهودية بريطانية، حيث تحدث مع آرسنال حول ما كتبه النني، بشأن القضية الفلسطينية، لطرده من النادي، كما تواصل أيضًا مع رعاة الجانرز، من أجل الحديث معهم عن هذا الأمر.

النني محمد النني أخبار المحترفون أرسنال القضية الفلسطينية غزة أزمة النني

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