دراسة تكشف تأثير الاسبرين على مرضي القلب

خلصت دراسة حديثة، غير تقليدية تضم الآلاف من مرضى القلب، إلى تسجيل أنفسهم وتتبع صحتهم عبر الإنترنت أثناء تناولهم الأسبرين منخفض القوة أو منتظمًا.

ووجدت أن كلا الجرعتين تبدو آمنة وفعالة بنفس القدر في منع مشاكل القلب والسكتات الدماغية الإضافية.

ووفقا لما ذكره موقع “ boston25news.”، هناك تحذيرًا كبيرًا: كان لدى الناس تفضيل قوي للجرعة المنخفضة لدرجة أنه من غير الواضح ما إذا كانت النتائج يمكن أن تثبت أن العلاجات متكافئة حقًا، كما قال بعض الخبراء المستقلين، نصف الذين طلب منهم تناول جرعة أعلى أخذوا الجرعة السفلية بدلاً من ذلك أو توقفوا عن استخدام الأسبرين تمامًا.

الجرعة المناسبة

وقال الدكتور سليم فيراني طبيب القلب في كلية بايلور للطب في هيوستن: "قرر مرضى القلب أساسًا بأنفسهم ما يريدون تناوله لأنهم اشتروا الأسبرين بأنفسهم، ومع ذلك تظهر النتائج أنه لا يوجد سبب وجيه لتناول جرعة أعلى ، 325 ملليجرام ، والتي افترض العديد من الأطباء أنها ستعمل بشكل أفضل من 81 ملليجرام "أسبرين الأطفال".

ونشرت النتائج اليوم السبت في مجلة نيو إنجلاند الطبية ونوقشت في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

الوقاية من المضاعفات

ويساعد الأسبرين في منع تجلط الدم، ولكن لا ينصح به للأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بعد بأمراض القلب لأنه ينطوي على خطر النزيف، ومع ذلك فإن فوائده واضحة لـ مرضى القلب الذين أصيبوا بالفعل بنوبة قلبية أو جراحة مجازة أو الشرايين المسدودة التي تتطلب دعامة.

ولكن أفضل جرعة غير معروفة، وتهدف الدراسة إلى مقارنتها في بيئة حقيقية، وكانت هذه أول تجربة يمولها معهد أبحاث النتائج المتمحورة حول المريض والتي تم إنشاؤها بموجب قانون حماية المريض والرعاية المعقولة لعام 2010 لمساعدة المرضى على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية الصحية

وتلقى حوالي 15000 شخص دعوات للانضمام عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو مكالمة هاتفية وسجلوا على موقع ويب حيث عادوا كل ثلاثة إلى ستة أشهر للمتابعة.و قدمت شبكة من المراكز الصحية المشاركة معلومات طبية عن المشاركين من سجلاتهم الإلكترونية ومطالبات التأمين.

وتم اختيار المشاركين عشوائياً لتناول جرعة منخفضة أو عادية من الأسبرين والتي اشتروها بدون وصفة طبية، وقال فيراني إن جميعهم تقريبًا كانوا يتناولون الأسبرين قبل بدء الدراسة وكان 85٪ منهم يتناولون بالفعل جرعة منخفضة ، لذلك "كانت مهمة شاقة منذ البداية" لجعل الناس يستخدمون الجرعة التي قيل لهم.

وبعد ما يقرب من عامين ، توفي حوالي 7 ٪ من كل مجموعة أو تم نقلهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية،و كانت نتائج السلامة متشابهة أيضًا وكان أقل من 1 ٪ عانوا من نزيف حاد يتطلب دخول المستشفى ونقل الدم.

وتحول ما يقرب من 41٪ من مرضى القلب من تم تكليفهم بتناول جرعة أعلى في وقت ما إلى جرعة أقل ، وهذا المعدل المرتفع يمكن أن يمنع كشف الاختلاف الحقيقي في السلامة أو الفعالية ، كما قال كولين بايجنت ، عالم الطب بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة ، في تعليق في المجلة الطبية.

المرضى الجدد

وقال أحد قادة الدراسة ، الدكتور شويلر جونز من جامعة ديوك ، إن الدراسة لا تزال تقدم إرشادات قيمة، إذا كان المرضى يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين الآن ، فإن البقاء على تلك الجرعة بدلاً من التبديل هو الاختيار الصحيح ، وقد يرغب بعض الأشخاص الذين يتناولون 325 ملليجرام الآن في الاستمرار ولكن يجب عليهم التحدث مع أطبائهم إذا كانت لديهم أي مخاوف.

وبالنسبة للمرضى الجدد ، قال جونز "بشكل عام ، سوف نوصي ببدء الجرعة المنخفضة .

وقال فيراني إن على الناس أن يتذكروا أن الأسبرين دواء وأنه على الرغم من بيعه دون وصفة طبية يجب ألا يتخذ مرضى القلب قرارات بشأن استخدامه بأنفسهم.

وحذر من أن "لا تغير الجرعة أو تتوقف دون التحدث إلى الطبيب، هذا مهم ، خاصة بالنسبة لعلاج مثل الأسبرين."