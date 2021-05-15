محافظ بورسعيد يزور مستشفى السلام ويقدم التهنئة للطاقم الطبي والمرضي

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة للطاقم الطبي والتمريض والعاملين والمرضى بمستشفي السلام ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد الى المستشفى والتي رافقه خلالها الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتور حسن الاسناوي مدير عام مستشفي السلام.

وثمن المحافظ الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن المحافظ على سير المنظومة الصحية، وانتظام الخدمة الطبية والعلاجية بكل الأقسام الطبية، خاصة أقسام الطوارئ والعمليات والحضانات، مطمئنا على توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، ومتابعة التزام العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق اخر واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد متابعته لاستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء خلال عيد الفطر المبارك ، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد ، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة ، ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين ، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.



وفى حى الزهور ، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور مساء أمس بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الاجراءات الاحترازية بقيادة الاستاذ فوزي الوالي رئيس الحي ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين ،حيث تم المرور بمناطق الحي المختلفة و تم غلق وتشميع عدد ١ مقهي لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة ، وكذلك عدد ٥ محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق .



وفى حى الضواحى ، واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى مساء أمس حملاتها الليلية المكثفة لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والمحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد وتوقيع الغرامات الفورية على أصحاب المقاهي والمحال التجارية المخالفه لقرار الغلق وذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ، حيث تم المرور الميدانى على عدد من المحال العامه والمقاهي والكافيهات بعدد من مناطق وشوارع الحى وقد رصدت الحملة التزام أصحاب المقاهي بقرارات الإغلاق وفقا للمواعيد المقرره كما تم رصد عدم التزام البعض الآخر بقرارات الغلق المحددة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها وتوقيع الغرامات الفورية كما تم التنبيه على أصحابها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وارتداء الكمامات الواقية.



والالتزام بالتراخيص المحددة لهم وعدم اشغال الطريق العام وارتداء جميع العاملين للكمامة الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم ارتكاب المخالفات البيئية .

وفى حى العرب ، قامت حملات تنفيذية وأمنية مساء أمس مكثفة بشوارع حي العرب لتطبيق قرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحد من التجمعات لمواجهة انتشار جائحة كورونا ، وتم متابعة تنفيذ قرارات إغلاق المقاهى والكافتيريات فى التاسعة مساءا وذلك بقيادة المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب .

وفى مدينة بورفؤاد ، مازالت متابعة تنفيذ قرار الغلق بأنحاء مدينة بورفؤاد ، وتنفيذ تام لقرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملات متابعة لجميع مناطق مدينة بورفؤاد للتأكد من تنفيذ قرار الغلق في المواعيد المحددة وحصر أي مخالفة وذلك ضمن خطة مجلس المدينة للتصدي ومقاومة إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين .



وفى حى الشرق ، تابعت الأجهزة التنفيذية بقيادة العميد نعمان على رئيس الحى تطبيق قرارات غلق المحال والكافيهات والمولات التجارية من التاسعة مساءا وإزالة عدد من الإشغالات التى تعيق نهر الطريق ، كما ساد الهدوء بشاطىء المحافظة فى نطاق حى الشرق فى ثالث أيام العيد .

وفى حى الجنوب ،تابع الحى بقيادة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب أعمال النظافة والتجميل فى مناطق الحى المختلفة ، من كنس الشوارع ورفع القمامة وتفريغ صناديق القمامة ورفع أكياس القمامة وتجميل الشوارع ، تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافه خلال ايام عيد الفطر المبارك في جميع مناطق و قري حي الجنوب

وجدد محافظ بورسعيد مناشدته للمواطنين باتباع الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والتكدس خلال عيد الفطر والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق الإجراءات الوقائية ، لافتا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من التجمعات ومنع انتشار كالعدوى ، واستمرار التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات وغرف عمليات الأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة .

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