عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار سارة في انتظاركم.. القنصل الفرنسي بجدة يبعث برسالة خاصة للسعوديين

صدى البلد

بعث القنصل العام الفرنسي في جدة مصطفى مهراج اليوم (السبت)، برسالة خاصة حملت في طياتها سعادة وسرور للشعب السعودي حيث غرد عبر حسابه في تويتر بقوله: أصدقائي السعوديين، ترقبوا أخبار سارة قريبا في انتظاركم.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية؛ فإن ذلك يأتي بالتزامن مع قرب استئناف الرحلات الدولية للمواطنين السعوديين بعد اعتماد وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق السفر ابتداء من بعد غد (الاثنين) القادم.

وأرفق القنصل الفرنسي مع تغريدته صوراً لمواقع سياحية في فرنسا، مضمنا التغريدة هاشتاق «#Tourism» («سياحة»)، إذ بدأت الكثير من الدول باستقبال المسافرين من عدة دول، وتحديدا من السعودية، بعد الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها السعودية والاشتراطات الصارمة للسفر للخارج بعد التوسع في إعطاء اللقاحات في المملكة، إذ سيتم السماح بالسفر للمحصّنين سواء بجرعتين أو جرعة أولى أو بالتعافي من الإصابة شرط مرور أقل من 6 أشهر على التعافي.

 

txt

السعودية.. 837 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم

txt

تفاصيل الحجر الفندقي للقادمين غير المحصنين إلي السعودية

 

وكان مدير جوازات منطقة الرياض السعودية، أكد على جاهزية إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، لتسهيل حركة سفر المواطنين، عقب قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ السعودية البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.


وشدد المسئول السعودي على العاملين في المطار في زيارته بضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في وقت سابق ، جاهزية مطارات المملكة العربية السعودية بعد السماح بسفر المواطنين السعوديين خارج البلاد.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس":"تماشيا مع إعلان حكومة المملكة العربية السعودية عن السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن والعودة إليه، وتنفيذاً لتوصيات الجهات المعنية؛ أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج".

وأضافت:"ينص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا كاملتين، الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

صور ارفقها القنصل الفرنسي 


كما ينص على السماح بنقل المواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات".

القنصل الفرنسي جدة السعودية المطارات لقاح كورونا فتح المنافذ

موضوعات متعلقة

السعودية.. إغلاق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق

السعودية تقود تحركاً إسلامياً بشأن مجازر فلسطين

ترشيحاتنا

"كاف" يكشف مواعيد القيد ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

مش هخش في التريندات.. مشادة حامية بين مجدي الهواري وريهام سعيد على فيسبوك

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

تحذير من انهيار شبكة الكهرباء في غزة.. والخسائر بملايين الدولارات

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

ما هى الصلاة النارية وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

تدمير مكتب قناة الجزيرة.. إسرائيل تقصف برج الجلاء بـ6 صواريخ وسط غزة

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

إزاى تشترى شقة بـ «التمويل العقاري» فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ