أخبار سارة في انتظاركم.. القنصل الفرنسي بجدة يبعث برسالة خاصة للسعوديين

بعث القنصل العام الفرنسي في جدة مصطفى مهراج اليوم (السبت)، برسالة خاصة حملت في طياتها سعادة وسرور للشعب السعودي حيث غرد عبر حسابه في تويتر بقوله: أصدقائي السعوديين، ترقبوا أخبار سارة قريبا في انتظاركم.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية؛ فإن ذلك يأتي بالتزامن مع قرب استئناف الرحلات الدولية للمواطنين السعوديين بعد اعتماد وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق السفر ابتداء من بعد غد (الاثنين) القادم.

وأرفق القنصل الفرنسي مع تغريدته صوراً لمواقع سياحية في فرنسا، مضمنا التغريدة هاشتاق «#Tourism» («سياحة»)، إذ بدأت الكثير من الدول باستقبال المسافرين من عدة دول، وتحديدا من السعودية، بعد الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها السعودية والاشتراطات الصارمة للسفر للخارج بعد التوسع في إعطاء اللقاحات في المملكة، إذ سيتم السماح بالسفر للمحصّنين سواء بجرعتين أو جرعة أولى أو بالتعافي من الإصابة شرط مرور أقل من 6 أشهر على التعافي.

وكان مدير جوازات منطقة الرياض السعودية، أكد على جاهزية إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، لتسهيل حركة سفر المواطنين، عقب قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ السعودية البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.



وشدد المسئول السعودي على العاملين في المطار في زيارته بضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في وقت سابق ، جاهزية مطارات المملكة العربية السعودية بعد السماح بسفر المواطنين السعوديين خارج البلاد.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس":"تماشيا مع إعلان حكومة المملكة العربية السعودية عن السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن والعودة إليه، وتنفيذاً لتوصيات الجهات المعنية؛ أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج".

وأضافت:"ينص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا كاملتين، الذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

صور ارفقها القنصل الفرنسي



كما ينص على السماح بنقل المواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات".