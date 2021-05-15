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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يستدعي مصطفى محمد وعمر مرموش

شوقى غريب ومصطفى
شوقى غريب ومصطفى محمد

أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، استدعاءً رسميا إلى ثنائي من اللاعبين المحترفين فى دوريات أوروبا وتركيا.

 

وكان منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب تأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا التي جرت منافساتها فى القاهرة نهاية عام 2019.

 

وقام جهاز منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب باستدعاء مصطفى محمد المحترف في جالاطة سراي التركي وعمر مرموش المحترف في سانت بولي الألماني للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

 

ويعتبر المعسكر المقبل في أجندة يونيو هو الأخير قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في الدورة الاولمبية وإرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” في ٣٠ يونيو المقبل.

 

ويلعب المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب مبارياته في أولمبياد طوكيو رفقة مجموعة ضمت منتخبات كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

 

وخاطبت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة العديد من الاتحادات الأوروبية وأمريكا اللاتينية من أجل خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الأوليمبي خلال شهر يونيو المقبل قبل المشاركة رسميا فى أولمبياد طوكيو.

 

ويدخل منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب معسكرا أخيرا خلال شهر يونيو المقبل استعدادا للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.


ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى طوكيو 15 يوليو المقبل من أجل الدخول في الفقاعة الطبية بالقرية الأولمبية.

 

وتحدد أول تدريب لمنتخب مصر الأوليمبي في اليابان يوم 16 يوليو الساعة 5.30 مساء بتوقيت اليابان.

 

وستنطلق البطولة شهر يوليو المقبل وجاء موعد المباريات على النحو التالي:

 

الخميس 22 يوليو: مصر وإسبانيا  في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة

 

الأحد 25 يوليو: مصر والأرجنتين في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

 

الأربعاء 28 يوليو: مصر وأستراليا  في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة

 

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الـ4 واللقاء النهائي.

 

جدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا الأمر الذي حال دون إقامة الفعاليات
 

 

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