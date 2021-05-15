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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمبسوت جرئ.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة | شاهد

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

شاركت الموديل سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها بجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سلمى الشيمي بإطلالة جريئة، مرتدية "جمبسوت" أنيق باللون الأصفر، وهو ما أبرز مفاتن جسدها، وتركت خصلات شعرها مُنسدلة عبر كتفيها، ليتناسب من مع تفاصيل إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى الشيمي، علي المكياج الصارخ، الذي ببرز من جمالها، ومع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

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