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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسماء حكام مباريات السبت فى الدورى الممتاز

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم السبت فى بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويعاونه المساعدين نور سعيد ومحمد ذكى والحكم الرابع محمود حسين وحكما الفيديو حسام عزب و أحمد حمدي.

 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية  إدارة مباراة مصر المقاصة والجونة إلى أحمد جمال ويساعده إيهاب قدري ومحمد أبو العزايم والحكما الرابع شريف حسن وحكما الفيديو محمود دسوقي و سعيد حمزة.

 

ويدير مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش محمد الحنفى حكما للساحة ويعاونه احمد ساهر ومصطفى عبد العظيم والحكم الرابع هيثم عثمان وحكما الفيديو جهاد جريشة و مصطفى محمد.

 

اتحاد الكرة لجنة الحكام الدوري الممتاز مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة مباراة مصر المقاصة والجونة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش محمد الحنفى جهاد جريشة

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