«جامعة القاهرة»: عميد كلية الآثار يكشف تفاصيل الفصل الدراسى الثانى.. وامتحانات الميدتيرم حضوريا بالكلية في ورقة منفصلة
عميد اثار القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الثانى بنظام البابل شيت
وكلية الاثار تكشف موعد الامتحانات النهائية
تستعد كليات جامعة القاهرة , لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 من اعداد جداول الامتحانات والاجراءات الاحترازية اللازمه لاستقبال الطلاب بداية من الاسبوع الاخير لشهر مايو الجارى حتى بداية شهر يوليو القادم .
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن تفاصيل امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى .
وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحان الميدتيرم يعقد مع امتحان النهائي في ورقة منفصلة طبقا لتعليمات الجامعة و المجلس الاعلي للجامعات .
كما كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .
وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن التدريس حتي موعد الامتحان يعتمد علي اون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه ولكن الامتحانات حضوري الكتروني بنظام " البابل شيت " .
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ .
وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا انها سوف تستمر ٣ أسابيع .
وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الهيكل التنظيمي بالجامعة في تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته في إطار التحول نحو العالمية.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الهيكل التنظيمي سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسئوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل علي انتظام تدفق العمليات الإدارية بكفاءة وفاعلية، ويساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذي يمنع الارباك في أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم في تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية في تفعيل الأداء التنظيمي داخل الجامعة.
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت إلى أن التعديلات تأتي أيضا وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي ساهمت في التجديدات التي حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية.