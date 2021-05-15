«جامعة القاهرة»: عميد كلية الآثار يكشف تفاصيل الفصل الدراسى الثانى.. وامتحانات الميدتيرم حضوريا بالكلية في ورقة منفصلة

عميد اثار القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الثانى بنظام البابل شيت

وكلية الاثار تكشف موعد الامتحانات النهائية

تستعد كليات جامعة القاهرة , لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 من اعداد جداول الامتحانات والاجراءات الاحترازية اللازمه لاستقبال الطلاب بداية من الاسبوع الاخير لشهر مايو الجارى حتى بداية شهر يوليو القادم .

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن تفاصيل امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحان الميدتيرم يعقد مع امتحان النهائي في ورقة منفصلة طبقا لتعليمات الجامعة و المجلس الاعلي للجامعات .



كما كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن التدريس حتي موعد الامتحان يعتمد علي اون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه ولكن الامتحانات حضوري الكتروني بنظام " البابل شيت " .

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا انها سوف تستمر ٣ أسابيع .

وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.



وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.



كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اعتماد أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها؛ مشيراً إلى أن التعديلات جاءت ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل وتطوير الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث.



‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الهيكل التنظيمي بالجامعة في تنظيم العمل وتحمل كل مسؤولياته في إطار التحول نحو العالمية.



‎وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الهيكل التنظيمي سيعمل على توزيع الوظائف والمهام بين العاملين، وبيان المسئوليات والعلاقات بين الوظائف، كما أنه يوضح هرم السلطة وتدرجها وعلاقة الارتباط بين الرئيس والمرؤوسين، ويعمل علي انتظام تدفق العمليات الإدارية بكفاءة وفاعلية، ويساعد العاملين على فهم بيئة العمل بالشكل الذي يمنع الارباك في أداء العمليات الإدارية وكفاءتها وتحليلها، ويساهم في تشجيع العاملين على المشاركة الإيجابية في تفعيل الأداء التنظيمي داخل الجامعة.



‎وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت إلى أن التعديلات تأتي أيضا وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي ساهمت في التجديدات التي حدثت بهياكل الجامعة التنظيمية.

