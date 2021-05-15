تحذير من انهيار شبكة الكهرباء في غزة.. والخسائر بملايين الدولارات

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، السبت، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، أدى لتدمير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الكهرباء بما تتضمنه من مكونات مختلفة، وتقدر خسائرها بملايين الدولارات.

وقالت الشركة إمدادات الكهرباء بقطاع غزة في أدنى المستويات ومرشحة للتوقف التام، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأدانت كهرباء غزة بشدة الاستهداف المتواصل لكل مقدرات البنى التحتية والتي تعتمد عليها جميع المرافق الحيوية التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين، ومن بينها قطاع الصحة وإمدادات المياه العذبة ومنشآت الصرف الصحي والخدمات العامة.

وأوضحت أن الخسائر التي تكبدتها منظومة الكهرباء في قطاع غزة تقدر بملايين الدولارات خلال 6 أيام فقط ومازالت الحصيلة تتراكم يوميا دون إلتفات الاحتلال الاسرائيلي لأي دواعي انسانية.

وأكدت أن تلك المنظومة تعتمد على مرافق حيوية مهمة جدا وعلى رأسها القطاع الصحي الذي كان ومازال يعاني من تداعيات تأثير فيروس كورونا والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية.

كما أعربت كهرباء غزة عن خطورة بالغة لكل تلك التداعيات وخاصة أنها مرشحة للإزدياد والتفاقم في ظل عدم انصياع الاحتلال الاسرائيلي لأي جهود دولية أو اقليمية لانهاء العدوان على غزة ووقف آلة الدمار الشرسة ضد المدنيين العزل.

واعتبرت أن تنكر الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في وقف هذا الصلف وعدم الانصياع للمواثيق المتفق عليها دوليا، ويشجعه على المضي قدما في الضرب بعرض الحائط للأعراف الدولية والقانون الدولي.

ودعت الشركة المجتمع الدولي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال القانوني والحقوقي وأحرار العالم لضرورة ايجاد حلول سريعة وعاجلة لوقف التدهور الوشيك لكافة المرافق والقطاعات الحيوية في غزة وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على السماح بفتح المعابر وإدخال الوقود لمحطة التوليد الوحيدة في غزة.

كما طالبت بالسماح بإدخال مواد الصيانة اللازمة لشركة توزيع الكهرباء ولكل المؤسسات الخدمية الاخرى التي تفتقر حاليا لكل أنواع اللوجستيات والمواد اللازمة لها لمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.