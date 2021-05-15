عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من انهيار شبكة الكهرباء في غزة.. والخسائر بملايين الدولارات

تحذير من انهيار شبكة
تحذير من انهيار شبكة الكهرباء في غزة

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، السبت، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، أدى لتدمير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الكهرباء بما تتضمنه من مكونات مختلفة، وتقدر خسائرها بملايين الدولارات.

وقالت الشركة إمدادات الكهرباء بقطاع غزة في أدنى المستويات ومرشحة للتوقف التام، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأدانت كهرباء غزة بشدة الاستهداف المتواصل لكل مقدرات البنى التحتية والتي تعتمد عليها جميع المرافق الحيوية التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين، ومن بينها قطاع الصحة وإمدادات المياه العذبة ومنشآت الصرف الصحي والخدمات العامة.

رعب في تل أبيب.. إصابة 46 إسرائيليا اليوم بصواريخ غزة

يوجد به مكتب الجزيرة.. لحظة تدمير برج الجلاء في غزة.. شاهد

وأوضحت أن الخسائر التي تكبدتها منظومة الكهرباء في قطاع غزة تقدر بملايين الدولارات خلال 6 أيام فقط ومازالت الحصيلة تتراكم يوميا دون إلتفات الاحتلال الاسرائيلي لأي دواعي انسانية.

وأكدت أن تلك المنظومة تعتمد على مرافق حيوية مهمة جدا وعلى رأسها القطاع الصحي الذي كان ومازال يعاني من تداعيات تأثير فيروس كورونا والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية.

كما أعربت كهرباء غزة عن خطورة بالغة لكل تلك التداعيات وخاصة أنها مرشحة للإزدياد والتفاقم في ظل عدم انصياع الاحتلال الاسرائيلي لأي جهود دولية أو اقليمية لانهاء العدوان على غزة ووقف آلة الدمار الشرسة ضد المدنيين العزل.

واعتبرت أن تنكر الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في وقف هذا الصلف وعدم الانصياع للمواثيق المتفق عليها دوليا، ويشجعه على المضي قدما في الضرب بعرض الحائط للأعراف الدولية والقانون الدولي.

ودعت الشركة المجتمع الدولي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال القانوني والحقوقي وأحرار العالم لضرورة ايجاد حلول سريعة وعاجلة لوقف التدهور الوشيك لكافة المرافق والقطاعات الحيوية في غزة وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على السماح بفتح المعابر وإدخال الوقود لمحطة التوليد الوحيدة في غزة.

كما طالبت بالسماح بإدخال مواد الصيانة اللازمة لشركة توزيع الكهرباء ولكل المؤسسات الخدمية الاخرى التي تفتقر حاليا لكل أنواع اللوجستيات والمواد اللازمة لها لمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.

كهرباء غزة أبراج غزة قصف غزة إسرائيل قطاع غزة قصف اسرائيل

موضوعات متعلقة

رعب في تل أبيب.. إصابة 46 إسرائيليا اليوم بصواريخ غزة

أرقام تفصيلية.. 155 مليون دولار خسائر قطاع غزة بعد 6 أيام من القصف الإسرائيلي

لبنان..تشديدات أمنية في الجنوب خشية اقتحام الحدود مع اسرائيل

ترشيحاتنا

"كاف" يكشف مواعيد القيد ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

مش هخش في التريندات.. مشادة حامية بين مجدي الهواري وريهام سعيد على فيسبوك

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

تحذير من انهيار شبكة الكهرباء في غزة.. والخسائر بملايين الدولارات

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

ما هى الصلاة النارية وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

تدمير مكتب قناة الجزيرة.. إسرائيل تقصف برج الجلاء بـ6 صواريخ وسط غزة

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

إزاى تشترى شقة بـ «التمويل العقاري» فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ