أخبار التكنولوجيا.. حذف صور وهاشتاجات للأقصى من إنستجرام وفيس بوك.. وواتساب ينفذ تهديده اليوم

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

حذف صور الأقصى ومنع المشاركات.. ماذا يحدث على إنستجرام وفيس بوك؟



شهد موقع Instagram إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك خلال الساعات الماضية، موجة غضب كبيرة من المستخدمين، بعدما قام الموقع بحذف صور للمسجد الأقصى ، وكذلك حذف عدد من الهاشتاجات التى تحمل الإسم نفسه سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، الأمر الذى دفع العديد من المستخدمين إلى اتهام الموقع بالتحيز ضد الفلسطينين فى الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة على القدس وغزة.

لمحبى ببجى.. تحميل أحدث إصدار ل PUBG Mobile Lite على هاتفك الذكى بأسهل الطرق



تعد لعبة الفيديو PUBG ببجي من أكثر ألعاب الفيديو المجانية تحميلا وبحثا من قبل عدد كبير من المراهقين والشباب، حيث تتميز بعدد من الميزات التى تسهل على اللاعبين استخدامها مثل توفير نسخ مجانية على أجهزة الكمبيوتر وكذلك على الهواتف الذكية.

الصين تنجح فى إنزال أول مركبة فضائية لها على سطح المريخ



نجحت الصين في إنزال أول مركبة فضائية لها على سطح المريخ، في خطوة تعد هى الأهم بالنسبة للصين، في مجال استكشاف الفضاء واللحاق بركب التفوق الأمريكى فى هذا المجال الذى أصبحت تسيطر عليه الولايات المتحدة بشكل كبير.

اليوم.. واتساب ينفذ تهديده.. وهذا ما سيحدث لحسابك



يبدأ اليوم تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب تنفيذ وعيده لمستخدميه الذين لم يوافقوا بعد على سياسة الخصوصية، التى أعلن عنها لأول مرة منذ أشهر قليلة، والتى تقضى بربط ومشاركة بيانات المستخدمين فى واتساب مع تطبيق فيسبوك لخدمة الإعلانات.



للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro



كشفت تسريبات لأول مرة مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro الأعلى سعرا والأفضل إمكانات فى سلسلة هواتف Oppo Reno6 التى ستطلقها شركة أوبو الصينية خلال أيام قليلة.