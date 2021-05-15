عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي يتفقد مستشفيات الغربية

رئيس الادارة المركزيه
رئيس الادارة المركزيه للطب العلاجي بالصحة بالغريية

تفقدت لجنة وزارة الصحة  اليوم برئاسة الدكتور أحمد البرعى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، جميع  المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، للوقوف على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الطوارئ .

 

رافق اللجنة فريق من الجودة ومكافحة العدوى والتمريض بصحة الغربية والدكتور هشام شيحة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي .

 

جاء ذلك  تزامنا مع  إجازة عيد الفطر المبارك ، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثالثة، من فيروس كورونا المستجد ، وتوفر أسرة العزل والعنايه ، وكذا توفر المستلزمات والواقيات ، وتوفر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات ، وتواجد الطواقم الطبية والإلتزام بعدم تواجد زيارة .

وكيل صحة الغربية يشدد على متابعة سير العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة وزير التنمية المحلية شباب الخير


وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف المرور على المستشفيات وتذليل العقبات وتوفير رعاية طبية للمواطنين .

 

وأكد"البرعي"  على تفعيل لجان الأكسجين واللجنة العلمية ولجنة الوفيات والمرور على المرضى للوقوف على مشاكلهم وحلها وكذلك تذليل أى عقبات او مشاكل على رأس المرور.

 

كما أثني "البرعي" على مديري المستشفيات على المجهود المبذول مع إنتظار المزيد من بذل الجهد وتنفيذ توصيات اللجنة .


كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على متابعة مراكز إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .


تفقد الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخليه والدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الاساسية مراكز تطعيم لقاح كورونا بمركز طبي سعيد وسيجر ؛ وحدة الهياتم ، وإدارة المحلة أول ، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.


وشهد فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

 

كما ناشد الدكتور عبد الناصر  الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:
‏www.egcovac.mohp.goveg

رئيس الادارة المركزيه للطب العلاجي بالصحة يتفقد مستشفيات محافظة الغربية

IMG-20210515-WA0010
IMG-20210515-WA0010
IMG-20210515-WA0006
IMG-20210515-WA0006
IMG-20210515-WA0004
IMG-20210515-WA0004
IMG-20210515-WA0005
IMG-20210515-WA0005
IMG-20210515-WA0007
IMG-20210515-WA0007
وكيل الصحة بالغربية مدير الإدارة المركزية أقسام العزل المستشفيات اخبار الغربية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

جرائم عيد الفطر في المحافظات .. مذبحة أسرية بالخانكة .. قتل رضيعة الغربية .. نجار مسلح يفقد حياته في أشمون خلال مشاجرة ..وغموض مقتل بائعة الخبز بشبرا

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة وزير التنمية المحلية شباب الخير

ترشيحاتنا

في العناية المركزة.. أخر تطورات الحالة الصحية ل سمير غانم.. خاص

لبنان تنتفض لنصرة فلسطين.. متظاهرون يتسلقون أبراج المراقبة الإسرائيلية على الحدود

شتات وتشرد.. النكبة التي راح ضحيتها 15 ألف فلسطيني

فضل صيام الست من شوال.. يساوي العام كله

الشباب والرياضة تكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية

أنا بحلم.. كيف استقبل سائق قطار أسوان وزير النقل في فرح ابنته..صور وفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الطيران الإسرائيلي يقصف برج جديد في غزة

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

أول رد من البيت الأبيض على قصف إسرائيل برج الجلاء في غزة

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ