رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي يتفقد مستشفيات الغربية

تفقدت لجنة وزارة الصحة اليوم برئاسة الدكتور أحمد البرعى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، للوقوف على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الطوارئ .

رافق اللجنة فريق من الجودة ومكافحة العدوى والتمريض بصحة الغربية والدكتور هشام شيحة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي .

جاء ذلك تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك ، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثالثة، من فيروس كورونا المستجد ، وتوفر أسرة العزل والعنايه ، وكذا توفر المستلزمات والواقيات ، وتوفر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات ، وتواجد الطواقم الطبية والإلتزام بعدم تواجد زيارة .



وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف المرور على المستشفيات وتذليل العقبات وتوفير رعاية طبية للمواطنين .

وأكد"البرعي" على تفعيل لجان الأكسجين واللجنة العلمية ولجنة الوفيات والمرور على المرضى للوقوف على مشاكلهم وحلها وكذلك تذليل أى عقبات او مشاكل على رأس المرور.

كما أثني "البرعي" على مديري المستشفيات على المجهود المبذول مع إنتظار المزيد من بذل الجهد وتنفيذ توصيات اللجنة .



كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على متابعة مراكز إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .



تفقد الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخليه والدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الاساسية مراكز تطعيم لقاح كورونا بمركز طبي سعيد وسيجر ؛ وحدة الهياتم ، وإدارة المحلة أول ، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وشهد فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

كما ناشد الدكتور عبد الناصر الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:

‏www.egcovac.mohp.goveg

رئيس الادارة المركزيه للطب العلاجي بالصحة يتفقد مستشفيات محافظة الغربية

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