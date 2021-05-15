أحمد ياسر ريان يسجل هدف تعادل سيراميكا كليوباترا مع سموحة

سجل فريق سيراميكا كليوباترا، هدف التعادل أمام منافسه سموحة السكندري، في المباراة المقامة حاليا على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

جاء هدف تعديل النتيجة لفريق سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان، في الدقيقة 40 من زمن المباراة، بعد تقدم سموحة في الدقيقة 13 برأسية رجب نبيل.

وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن.

خط الوسط: صالح جمعة - توني - كوامي بونسو - ميدو جابر - شريف دابو.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة ضياء السيد، لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الايجابية للاقتراب من المربع الذهبي والحصول على فرصة للمشاركة في البطولات الإفريقية.

والتقى الفريقين مرة واحدة فقط، كانت في الدور الأول من مسابقة الدورى الموسم الحالي، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعها من 21 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وتلقت شباكه 24.