بشرة خير.. برلماني: مطار مرسى علم يستقبل 48 رحلة دولية

اعتبر النائب سيد قاسم عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب والخبير السياحى المعروف ان استقبال مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت 15 رحلة طيران دولية سياحية بينهم 10 رحلات قادمة من المطارات البولندية وذلك ضمن 48 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بشرة خير على قطاع السياحة بصفة عامة وعلى القطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة.

جهود جبارة مبذولة

وقال " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم إن توافد سياح العالم على محافظة البحر الأحمر بصفة عامة وعلى مدينتى الغردقة ومرسى علم بصفة خاصة لم يأت من فراغ وإنما جاء بعد جهود جبارة بذلها الثلاثى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر اضافة الى الالتزام التام من جميع المستثمرين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مؤكداً أن هناك سبباً آخر فى غاية الأهمية وهو ترويج جميع سياح العالم الذين زاروا البحر الاحمر خلال الفترة القادمة للسياحة بالبحر الأحمر لأنهم جميعاً استغلوا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى فى توجيه الدعوة ومن خلال الصور والفيديوهات التى بثوا مباشرة للمواطنين داخل دولهم ووجهوا لهم الدعوة لزيارة البحر الاحمر مؤكدين لهم ان مصر فى مقدمة دول العالم التى طبقت التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل جميع المناطق السياحية والاثرية وجميع المطارات المصرية.

ووجه النائب سيد قاسم تحية خاصة وقلبية للواء عمرو حنفى لحرصه الحقيقى على تقديم جميع أنواع الدعم للقطاع السياحى على مستوى محافظة البحر الاحمر مؤكداً ان انتعاش السياحة داخل البحر الأحمر ينعكس إيجابياً على جميع محافظات الصعيد خاصة أن غالبية العاملين بقطاع السياحة بالبحر الاحمر من ابناء وجماهير وشباب محافظات قنا والاقصر وسوهاج وغيرها من محافظات ومدن ومراكز وقرى صعيد مصر وكانت مصادر من مطار مرسى علم الدولى قد كشفت أن المطار استقبل فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 رحلة طيران بدأت بوصول 3 رحلات من مطار براغ التشيكى ويعقبها 10 رحلات من بولندا، ثم رحلة من مولدفيا واخرى من دولة اوكرانيا وأن الجهات المختصة بالمطار على رأسها الحجر الصحى تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم السماح لأى سائح بدخول إلا بعد التأكد من سلبيته لفيروس كورونا من خلال تحليل ال pcr.



وتابع ، أن المطار سيستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت قرابة 48 رحلة طيران من جنسيات مختلفة على رأسها البولندى والتشيكى والأوكرانى والسويسرى وغيرها من الجنسيات المختلفة.