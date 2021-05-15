حريق يلتهم 11 منزلا و19 حوشا في إسنا جنوب الأقصر ..صور

حريق يلتهم 11 منزلا و19 حوشا في إسنا جنوب الأقصر ..صور
نجحت الحماية المدنية جنوب الأقصر فى السيطرة على حريق هائل نشب فى ١١ منزل بقرية العضايمة بمركز إسنا.
تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر اخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بشوب حريق هائل بمنازل قرية العضايمة جنوب الأقصر .
انتقل إلى مكان الحريق رجال الحماية المدنية والاجهزة الامنية والتنفيذية وقامو بالدفع ب 7 سيارات مطافي.
واسفر الحريق علي إتلاف واحتراق 11 منزلا و 19 حوشا وتم إخماد الحريق ولا يوجد اى خسائر فى الأرواح.
ومن جانب اخر تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس القرية ورئيس وحدة الشئون ورئيس قسم التنظيم ورئيس الوحدة الزراعية ورئيس الوحدة البيطرية لحصر التلفيات والخسائر للمواطنين.